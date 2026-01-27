Espacil Habitat – Vernissage de l’exposition photographique Maison de quartier de Villejean – 12 Rue de Bourgogne 35000 rennes Rennes
Espacil Habitat – Vernissage de l’exposition photographique Maison de quartier de Villejean – 12 Rue de Bourgogne 35000 rennes Rennes mercredi 11 février 2026.
Espacil Habitat – Vernissage de l’exposition photographique Maison de quartier de Villejean – 12 Rue de Bourgogne 35000 rennes Rennes Mercredi 11 février, 17h00 Ille-et-Vilaine
Cette exposition met en lumière le parcours résidentiel et les histoires de vies des anciens locataires des bâtiments 2 et 8 Bourbonnais qui ont été relogés en vue des travaux de réhabilitation.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-02-11T17:00:00.000+01:00
Fin : 2026-02-11T17:30:00.000+01:00
1
Maison de quartier de Villejean – 12 Rue de Bourgogne 35000 rennes 2 Rue de Bourgogne 35000 rennes Villejean – Beauregard Rennes 35000 Ille-et-Vilaine