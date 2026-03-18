Espagne 1936 : La démocratie assassinée Fnac St Lazare Paris

« Marcher dans tes pas » de

Léonor De Récondo :

» Je suis sur ta clavicule, sur ton poignet, dans tes mains. Je suis

dans tes cheveux, sur ton sein, dans tes yeux. Je regarde ta bouche, tes

mouvements, ta robe. Je te connais sans te connaître, Enriqueta. «

La vie d’Enriqueta bascule le 18 août 1936, quand, en quelques

minutes, elle doit fuir la maison familiale d’Irun menacée par les

franquistes. Ce jour-là, elle perd tout.

Quarante ans plus tard, sa petite-fille, Léonor, naît française. Pourtant,

lorsqu’une loi espagnole permet aux descendants d’exilés politiques d’obtenir

la nationalité perdue, elle décide de la demander. Pourquoi tourner et retourner

une terre emplie de fantômes ? Et qui était au juste Enriqueta ?

Tissant souvenirs d’enfance, imaginaire romanesque et regard poétique, Léonor

de Récondo se fraie un chemin vers celles et ceux que la guerre civile a voulu

effacer. Un livre pour dire l’amour. Et ne jamais oublier.

« Quand vient la nuit » de Stéfanie

Prezioso et Jean Batou :

Cet ouvrage raconte l’engagement militaire et

politique de ces soldats, souvent improvisés, issus de toutes les régions du

globe, au côtés du peuple espagnol.

On y croise, sous forme de récits historiques, d’analyses historiographiques ou

encore d’autobiographies, les parcours e´tonnants, et souvent funestes, des

volontaires chinois, japonais, yougoslaves, maghrébins, latino-américains,

suédois, Noirs américains, belges, latinos-Américains, suédois, japonais,

grecs, juifs… Sans oublier, bien entendu, les Italiens, les Allemands et les

Autrichiens ayant fui le fascisme et le nazisme.

On y lira la participation des anarchistes et des trotskistes et leur

confrontation avec les staliniens, ainsi que celles des femmes, volontaires

pour se battre et pourtant trop souvent reléguées à l’arrière.

Quarante trois contributions sont

rassemblées dans cet ouvrage.

Cet ouvrage est la réédition enrichie et

augmentée de Tant pis si la lutte est cruelle, paru aux

éditions Syllepse en 2088 et épuisé depuis longtemps.

Sa réédition s’inscrit dans le cadre du 90e

anniversaire du début de la guerre civile espagnole déclenchée par le général

Franco contre le Front populaire en juillet 1936. Plusieurs ouvrages seront

publiés par les éditions Syllepse au cours de l’année 2026 à cet épisode de

l’histoire européenne, prélude à la Seconde Guerre mondiale.

Venez rencontrer Léonor de Récondo, auteure de « Marcher dans tes pas », ainsi que Stéfanie Prezioso et Jean Batou , auteurs de « Quand vient la nuit », à la Fnac Saint‑Lazare, pour une rencontre consacrée à la guerre civile espagnole qui sera suivie d’une séance de dédicaces.

Le jeudi 16 avril 2026

de 18h00 à 20h00

gratuit

Entrée libre, accès dans la limite des places disponibles.

Rendez-vous au forum des rencontres au 3ème étage du magasin !

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-16T21:00:00+02:00

fin : 2026-04-16T23:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-16T18:00:00+02:00_2026-04-16T20:00:00+02:00

Fnac St Lazare 109 Rue St Lazare 75009 Rendez-vous au forum des rencontres au 3ème étage du magasin.Paris



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