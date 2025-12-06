Espagnol Médiathèque de Saint-Dizier Saint-Dizier

Espagnol 6 et 20 décembre Médiathèque de Saint-Dizier Haute-Marne

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-12-06T09:00:00 – 2025-12-06T12:00:00

Fin : 2025-12-20T09:00:00 – 2025-12-20T12:00:00

de 9h à 10h30 pour les adultes, niveau avancé

de 10h30 à 12h pour les adultes, niveau débutant

Médiathèque de Saint-Dizier 5 Place du Général de Gaulle, 52100 Saint-Dizier Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est 03 25 56 56 66 https://www.facebook.com/mediatheque.saintdizier/ [{« type »: « phone », « value »: « 03 25 56 56 66 »}]

Apprentissage de la langue espagnole Formation