Espartintak tes espadrilles customisées par deux illustrateurs Atelier Arsene Gotein-Libarrenx

Espartintak tes espadrilles customisées par deux illustrateurs

Atelier Arsene 880 route d’Argouague Gotein-Libarrenx Pyrénées-Atlantiques

Vous êtes attendus à Gotein-Libarrenx.le samedi 13 décembre pour une journée spéciale.

L’atelier d’espadrilles Arsene organise une journée spéciale. Deux dessinateurs, deux artistes, Marko et Asisko, ont été invités. Ils doivent relever le défi d’improviser sur des thèmes que vous aurez choisi. Ensuite, on vous fabrique une paire d’espadrilles unique ! Possibilité de se restaurer sur place. Venez nombreux. .

Atelier Arsene 880 route d’Argouague Gotein-Libarrenx 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine contact@arsene-shop.com

