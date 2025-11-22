Espayrance « L’essentiel 2025 » Salle des fêtes Sainte-Jamme-sur-Sarthe
Espayrance « L’essentiel 2025 » Salle des fêtes Sainte-Jamme-sur-Sarthe samedi 22 novembre 2025.
Espayrance « L’essentiel 2025 »
Salle des fêtes Rue André Guérin Sainte-Jamme-sur-Sarthe Sarthe
Tarif : 5 – 5 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-22 20:30:00
fin : 2025-11-22 23:00:00
Date(s) :
2025-11-22
Nouveau spectacle « L’essentiel 2025 »
Programme varié qui entraîne dans un univers beau et tendre à travers des chansons d’hier et d’aujourd’hui. C’est un moment de partage intense et d’émotions avec l’hommage habituel à Grégory Lemarchal.
Sur réservation. Placement libre. .
Salle des fêtes Rue André Guérin Sainte-Jamme-sur-Sarthe 72380 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 27 60 12
English :
New show « L’essentiel 2025
German :
Neue Show « Das Wesentliche 2025 »
Italiano :
Nuovo spettacolo « L’essentiel 2025
Espanol :
Nuevo espectáculo « L’essentiel 2025
L’événement Espayrance « L’essentiel 2025 » Sainte-Jamme-sur-Sarthe a été mis à jour le 2025-09-13 par OT Maine Coeur de Sarthe