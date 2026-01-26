Espèce de blaireau ! Hirtzfelden
Espèce de blaireau ! Hirtzfelden samedi 14 mars 2026.
Espèce de blaireau !
rue de Bâle Hirtzfelden Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-03-14 09:30:00
fin : 2026-03-14 12:00:00
Date(s) :
2026-03-14
Non, ce n’est pas une insulte ! Venez en famille découvrir cet animal bicolore très discret. Activités ludiques en famille dès 3 ans, bricolage et visite d’un terrier (la partie aérienne uniquement, bien évidemment !). 0 .
rue de Bâle Hirtzfelden 68740 Haut-Rhin Grand Est +33 9 64 25 55 54 maisonnature@vieuxcanal.eu
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Espèce de blaireau ! Hirtzfelden a été mis à jour le 2026-01-26 par Office de Tourisme Alsace Rhin Brisach