Espèce de blaireau ! Hirtzfelden

Espèce de blaireau !

rue de Bâle Hirtzfelden Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-03-14 09:30:00

fin : 2026-03-14 12:00:00

Date(s) :

2026-03-14

Non, ce n’est pas une insulte ! Venez en famille découvrir cet animal bicolore très discret. Activités ludiques en famille dès 3 ans, bricolage et visite d’un terrier (la partie aérienne uniquement, bien évidemment !). 0 .

rue de Bâle Hirtzfelden 68740 Haut-Rhin Grand Est +33 9 64 25 55 54 maisonnature@vieuxcanal.eu

