Espèce d’estran ! chemin de la vieille forme Rochefort

chemin de la vieille forme Le Clos Rochefort Charente-Maritime

Début : 2025-09-27 18:30:00

fin : 2025-09-27 23:30:00

2025-09-27

Espèce d’ESTRAN, soirée exposition, spectacle et dj-set ! Espèce d’Estran est un projet culturel de territoire, porté par le Collectif Serres, se déployant sur le Parc naturel marin de l’estuaire de la Gironde et de la mer des Pertuis.

chemin de la vieille forme Le Clos Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

English : You bastard!

Espèce d’ESTRAN, evening exhibition, show and DJ set! Espèce d’Estran is a regional cultural project led by the Collectif Serres, taking place in the Gironde Estuary and Pertuis Sea Marine Nature Park.

German : Du Mistkerl!

Espèce d’ESTRAN, Abendveranstaltung mit Ausstellung, Show und DJ-Set! Espèce d’Estran ist ein regionales Kulturprojekt, das vom Collectif Serres getragen wird und sich über den Meeresnaturpark der Gironde-Mündung und der Pertuis-Meerenge erstreckt.

Italiano :

Espèce d?ESTRAN, una serata di mostre, spettacoli e DJ set! Espèce d’Estran è un progetto culturale locale gestito dal Collectif Serres, con sede nell’estuario della Gironda e nel Parco Marino del Pertuis.

Espanol :

Espèce d’ESTRAN, una noche de exposiciones, espectáculos y sesiones de DJ Espèce d’Estran es un proyecto cultural local del Colectivo Serres, situado en el Parque Marino del Estuario de la Gironda y el Mar de Pertuis.

