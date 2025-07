ESPÈCE D’IDIOT – Présentation d’une étape de travail. Espace de l’étang bleu Paimpont

ESPÈCE D’IDIOT – Présentation d’une étape de travail. Espace de l’étang bleu Paimpont samedi 15 novembre 2025.

De Galapiat Cirque. Cirque, Clown. Dans le cadre de La Nuit du Cirque, un événement international organisé par Territoires de Cirque, avec le soutien du ministère de la Culture.

L’idiot et le moins que rien… Cette nouvelle création invite à suivre l’épopée d’un Idiot, et à travers lui, celle des écartés, que l’Histoire ne retient jamais. Ultime voyage du clown de Moïse Bernier, nous suivrons sa chute au cœur d’une structure vivante, dernier écho d’un monde finissant. Comme Pinocchio dans le ventre de la Baleine, nous serons plongés au milieu d’objets cassés, abîmés, déchus de leur fonction et parmi lesquels deux individus, un clown et un musicien rejeté, vont apprendre à exister et agir. À travers ces deux personnages, une grande histoire, celle des ratés et des écartés, va se dévoiler en filigrane.

Co-auteurs : Moïse Bernier et Jean-Fréderic Noa. Avec Moïse Bernier : clown-acrobate et Nicolas Lopez : musicien et comédien

⭐️ Accueil en résidence soutenu par le Réseau Radar.

*Titre provisoire. Création prévue pour décembre 2026.

Échange avec les artistes à l’issue de la représentation.

Début : 2025-11-15T18:00:00.000+01:00

Fin : 2025-11-15T19:00:00.000+01:00

Espace de l’étang bleu 2 Rue du Chevalier Lancelot du Lac, 35380 Paimpont Paimpont 35380 Ille-et-Vilaine