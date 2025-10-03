Esperanza Réquista

Entre cirque poétique et théâtre dansé, la voltigeuse et circassienne Julie Allain accompagnée en musique live par Vincent Dubus proposent un spectacle tout en poésie et en émotion.

C’est l’histoire d’Esperanza, jeune femme espagnole qui traverse la frontière espagnole dans les années 20 à la recherche d’un monde meilleur. C’est aussi l’histoire de sa fille, nommée également Esperanza, issue d’une famille immigrée espagnole de neuf enfants qui franchit les étapes de la vie.

Renseignements 05 65 74 57 03

English :

Somewhere between poetic circus and dance theater, acrobat and circus artist Julie Allain, accompanied by live music from Vincent Dubus, present a show full of poetry and emotion.

German :

Zwischen poetischem Zirkus und Tanztheater bieten die Voltigiererin und Zirkusartistin Julie Allain und Vincent Dubus, der sie mit Live-Musik begleitet, eine Show voller Poesie und Emotionen.

Italiano :

A metà strada tra il circo poetico e il teatro-danza, l’acrobata e artista circense Julie Allain, accompagnata dalla musica dal vivo di Vincent Dubus, ha messo in scena uno spettacolo ricco di poesia ed emozione.

Espanol :

A medio camino entre el circo poético y la danza teatro, la acróbata y artista circense Julie Allain, acompañada por la música en directo de Vincent Dubus, ofreció un espectáculo lleno de poesía y emoción.

