Espiens Marche Rose Espiens

Espiens Marche Rose Espiens dimanche 26 octobre 2025.

Espiens Marche Rose

Espiens Lot-et-Garonne

Le comité des fêtes vous donne rendez-vous pour une journée sportive et solidaire

Au programme de la journée

Marche solidaire dès 9h Deux parcours au choix, pour que chacun marche à son rythme, dans la bonne humeur !

Apéritif offert à midi

Repas grillades 10€ sur réservation

Un moment convivial à partager tous ensemble autour d’un bon repas.

Concours de pétanque à 14h (si la météo le permet)

Les plus motivés pourront prolonger la journée dans une ambiance détendue et amicale.

Les bénéfices seront reversés à la ligue contre le cancer.

Venez nombreux marcher, rire, partager et soutenir cette belle cause ! .

Espiens 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 82 16 70

