Espiens Marche Rose Espiens

Début : 2025-10-26
fin : 2025-10-26
2025-10-26
Le comité des fêtes vous donne rendez-vous pour une journée sportive et solidaire
Au programme de la journée
Marche solidaire dès 9h Deux parcours au choix, pour que chacun marche à son rythme, dans la bonne humeur !
Apéritif offert à midi
Repas grillades 10€ sur réservation
Un moment convivial à partager tous ensemble autour d’un bon repas.
Concours de pétanque à 14h (si la météo le permet)
Les plus motivés pourront prolonger la journée dans une ambiance détendue et amicale.
Les bénéfices seront reversés à la ligue contre le cancer.
Venez nombreux marcher, rire, partager et soutenir cette belle cause ! .
Espiens 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 82 16 70
