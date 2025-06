Blind Test des odeurs avec la Compagnie Européenne des Parfums | Été Solidaire Esplanade du Port de Suffren Paris 26 juin 2025

Du 19 juin au 31 août 2025, l’Été Solidaire fait son grand

retour dans le 7e arrondissement pour une 21e édition en

s’associant à l’événement Paris en Seine.

Cette année encore, la mairie et la Maison de la vie associative et citoyenne

ont pu compter sur l’engagement de nombreuses associations pour vous proposer

plus d’une centaine d’animations gratuites tout l’été.

La Compagnie Européenne des Parfums contribue à la programmation culturelle de l’Été Solidaire à travers un atelier blind test des odeurs. Depuis 1973, la Compagnie promeut le « Made in France » en s’appuyant sur le travail des plus grands parfumeurs français. De 13h à 17h, venez vivre une expérience aussi sensorielle que ludique et originale !

Rendez-vous le 26 juin à 13:00 pour aiguiser votre odorat !

Le jeudi 26 juin 2025

de 13h00 à 17h00

gratuit Tout public.

Esplanade du Port de Suffren Port de Suffren 75007 Paris

Dans le cadre de la 21e édition de l’Été Solidaire dans le 7e arrondissement et de Paris en Seine, la Compagnie Européenne des Parfums animera un blind test des odeurs le 26 juin à 13h.