Découvrez votre créativité avec Bleu Soleil sur l’Esplanade du Port de Suffren Esplanade du Port de Suffren Paris 26 juin 2025

Du 19 juin au 31 août 2025, l’Été Solidaire fait son grand

retour dans le 7e arrondissement pour une 21e édition en

s’associant à l’événement Paris en Seine.

Cette année encore, la mairie et la Maison de la vie associative et citoyenne

ont pu compter sur l’engagement de nombreuses associations pour vous proposer

plus d’une centaine d’animations gratuites tout l’été.

Le 26 juin à 14h, les Vedettes de Paris et l’association Bleu Soleil vous donnent rendez-vous sur l’Esplanade du Port de Suffren pour un atelier « Découverte de sa créativité, magie de la création » animé par des arts-thérapeutes de Bleu Soleil. Dessin, collage, peinture à volonté au pied de la Tour Eiffel, venez vous exprimer par les arts plastiques lors d’un après-midi en plein air !

Rendez-vous le 26 juin à 14h pour une expérience riche en créativité !

Le jeudi 26 juin 2025

de 14h00 à 17h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-06-26T17:00:00+02:00

2025-06-26T15:00:00+02:00_2025-06-26T18:00:00+02:00

fin : 2025-06-26T20:00:00+02:00

Esplanade du Port de Suffren Port de Suffren 75007 Paris

Dans le cadre de la 21e édition de l’Été Solidaire dans le 7e arrondissement et de Paris en Seine, les Vedettes de Paris collaborent avec l’association Bleu Soleil autour d’un atelier créatif animé par des art-thérapeutes.