Pop-up store Les Parisettes sur l’Esplanade du Port de Suffren Esplanade du Port de Suffren Paris 19 juin 2025

Du 19 juin au 31 août 2025, l’Été Solidaire fait son grand retour

dans le 7e arrondissement pour une 21e édition en s’affiliant à Paris en Seine. Cette

année encore, la mairie et la Maison de la vie associative et citoyenne ont pu

compter sur l’engagement de nombreuses associations pour vous proposer plus

d’une centaine d’animations gratuites tout l’été.

Les Vedettes de Paris collaborent avec la marque Les Parisettes autour d’un pop-up store, sur lequel vous retrouverez la collection éphémère exclusive en vente et à gagner ! Les Parisettes éditent des objets pour les boutiques de musées, les concepts stores et les points de vente culturels. L’entreprise a été fondée il y a 12 ans et a développé son expertise autour du design et de la qualité des produits et du service.

Rendez-vous le 19 juin à 13h pour découvrir une marque d’exception dans le cadre de l’Été solidaire !

Le jeudi 19 juin 2025

de 13h00 à 17h00

gratuit Tout public.

Esplanade du Port de Suffren Port de Suffren 75007 Paris

