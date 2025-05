GREEN LINE MARCHING BAND : une fanfare cinégénique – Esplanade du Théâtre Jacques Carat jusqu’au Cinéma La Pléiade. Puis dans le parc Raspail CACHAN, 7 juin 2025, CACHAN.

Devenue, depuis 2019, une des formations musicales emblématiques du

Voyage à Nantes, évènement dédié aux expressions artistiques

contemporaines, Green Line Marching

Band est une fanfare

singulière, folle et surprenante, composée d’une dizaine d’excellents musiciens

dans le registre Pop/Rock.

Sa singularité réside dans sa capacité à être totalement autonome

techniquement en tant que « rock mobile live band » circulant dans

les rues en reprenant des grands standards musicaux connus et en invitant la

population à marcher dans leur pas. Des musiques de films pourront certainement

aussi être au programme.

Ce régiment électrique et costumé, avec son sens de la fête et du

partage addictif ouvrira Nuit Blanche à 20h et la clôturera vers minuit.

Le samedi 07 juin 2025

de 20h00 à 21h00

gratuit

Gratuit

Tout public.

Esplanade du Théâtre Jacques Carat jusqu’au Cinéma La Pléiade. Puis dans le parc Raspail 21, avenue Louis Georgeon puis 13, rue Gallieni 94230 CACHAN

+33149691791 culture@ville-cachan.fr

