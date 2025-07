Esplanade en fête Esplanade de Verdun Brioude

Esplanade de Verdun (à côté de la mairie) Brioude Haute-Loire

Début : Samedi 2025-07-26

2025-07-26

Avec l’extravagant Tourne-Chatouille et ses pious-piousAteliers nature et biodiversité avec les Pieds à terreAteliers oiseaux et fabrication de mobiles en papierCréation d’une case africaine avec Nicolas Thui

Esplanade de Verdun (à côté de la mairie) Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 56 00 animation@ville-brioude.fr

English :

With the extravagant Tourne-Chatouille and his pious-piousWorkshops on nature and biodiversity with Pieds à terreWorkshops on birds and paper mobilesCreation of an African hut with Nicolas Thui

German :

Mit dem extravaganten Tourne-Chatouille und seinen Pious-piousNatur- und Biodiversitätsworkshops mit den Pieds à terreVogelworkshops und Herstellung von PapiermobilesErstellung einer afrikanischen Hütte mit Nicolas Thui

Italiano :

Con lo stravagante Tourne-Chatouille e il suo pio-pioNatura e laboratori di biodiversità con Pieds à terreLaboratori di uccelli e realizzazione di mobiles di cartaCreazione di una capanna africana con Nicolas Thui

Espanol :

Con el extravagante Tourne-Chatouille y su pío-píoTalleres de naturaleza y biodiversidad con Pieds à terreTalleres de aves y fabricación de móviles de papelCreación de una cabaña africana con Nicolas Thui

