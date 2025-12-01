Espoir Can’Saire Noël au château de Carneville Carneville

Espoir Can’Saire Noël au château de Carneville

Après avoir accueilli Michael Jones pour un concert exceptionnel en août dernier, Öde Association convie le public à un nouveau temps fort au Château de Carneville !

Le 13 décembre prochain, Espoir Can’Saire nous donne rendez-vous pour un nouveau concert à ne pas manquer de la variété à la pop en passant par le rock, Christophe Bosch, bassiste du trio de Michael Jones jouera des reprises des chansons qui nous ont fait chanter et danser des années 70 à 80.

Ce concert est organisé au profit de la lutte contre le cancer.

Durée 1h30 environ. Accessible aux personnes à mobilité réduite.

Placement libre et assis. Restauration sur place. .

