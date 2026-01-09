Espoir en tête avant-première cinéma Compostelle Centre Multi-culturel Miramont-de-Guyenne

Espoir en tête avant-première cinéma Compostelle

Centre Multi-culturel 14 Rue de Martignac Miramont-de-Guyenne Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-13

fin : 2026-03-13

Date(s) :

2026-03-13

Venez nombreux à la projection en avant-première du film de Yann Samuell Compostelle, avec Alexandra Lamy et Julien Le Berre organisée par l’association Rotary Club. Tous les bénéfices seront versés à l’Association Espoir en tête qui se mobilise pour la recherche sur les maladies du cerveau.

Venez nombreux à la projection en avant-première du film de Yann Samuell Compostelle, avec Alexandra Lamy et Julien Le Berre organisée par l’association Rotary Club. Le film vous raconte l’histoire de Fred et Adam, un adolescent en rupture, qui ne se connaissent pas. Pourtant, grâce à une association, ils entreprennent ensemble le pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle.. Les bénéfices seront versés à l’Association Espoir en tête qui se mobilise pour la recherche sur les maladies du cerveau. .

Centre Multi-culturel 14 Rue de Martignac Miramont-de-Guyenne 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 44 32 55

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Espoir en tête avant-première cinéma Compostelle

Come one, come all to the preview screening of Des jours meilleurs, starring Valérie Bonneton, Michèle Laroque… organized by the Rotary Club. All proceeds will go to the Espoir en tête association, which supports research into brain diseases.

L’événement Espoir en tête avant-première cinéma Compostelle Miramont-de-Guyenne a été mis à jour le 2026-01-10 par OT du Pays de Lauzun