Espoir en tête Avant-première du film Compostelle Cinéma LE RENOIR Biscarrosse

Espoir en tête Avant-première du film Compostelle

Cinéma LE RENOIR 43 Rue Jules Ferry Biscarrosse Landes

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-21

Avant-première du film Compostelle , ce film en avant-première au cinéma Le Renoir sert à récolterdes dons afin d’ aider l’association Espoir en Tête qui lutte contre les maladies du cerveau.

Cette manifestation est organisée par le Rotary club de Parentis Pays de Born .

Cinéma LE RENOIR 43 Rue Jules Ferry Biscarrosse 40600 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 13 08 74 15 epescher@icloud.com

