Espoir en tête Avant-première du film Compostelle Cinéma LE RENOIR Biscarrosse

Cinéma LE RENOIR 43 Rue Jules Ferry Biscarrosse Landes
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Début : 2026-03-21
fin : 2026-03-21
2026-03-21
Avant-première du film Compostelle , ce film en avant-première au cinéma Le Renoir sert à récolterdes dons afin d’ aider l’association Espoir en Tête qui lutte contre les maladies du cerveau.
Cette manifestation est organisée par le Rotary club de Parentis Pays de Born .
Cinéma LE RENOIR 43 Rue Jules Ferry Biscarrosse 40600 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 13 08 74 15 epescher@icloud.com
