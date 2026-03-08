ESPOIR EN TETE COMPOSTELLE Ciné sur la Sorgue L’Isle-sur-la-Sorgue

ESPOIR EN TETE COMPOSTELLE

Ciné sur la Sorgue 3, Rue de la République L’Isle-sur-la-Sorgue Vaucluse

Tarif : 15 – 15 – EUR

Début : 2026-03-12

fin : 2026-03-12

2026-03-12

Avant première du film Compostelle au profit de la recherche sur les Maladies du Cerveau

Ciné sur la Sorgue 3, Rue de la République L'Isle-sur-la-Sorgue 84800 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d'Azur

English :

Preview of the film Compostelle in aid of brain disease research

