ESPOIR EN TETE COMPOSTELLE Ciné sur la Sorgue L’Isle-sur-la-Sorgue

Ciné sur la Sorgue 3, Rue de la République L’Isle-sur-la-Sorgue Vaucluse
Tarif : 15 – 15 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-12
fin : 2026-03-12
Date(s) :
2026-03-12
Avant première du film Compostelle au profit de la recherche sur les Maladies du Cerveau
Ciné sur la Sorgue 3, Rue de la République L’Isle-sur-la-Sorgue 84800 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 11 80 80 00 isle.rotary@orange.fri
English :
Preview of the film Compostelle in aid of brain disease research
