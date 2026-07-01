ESPOIR Exposition Peintures et messages d’amour et d’espoir Rue de la Chapelle Ranchot

vendredi 24 juillet 2026 · Rue de la Chapelle · Ranchot

Informations pratiques

Ranchot

ESPOIR Exposition Peintures et messages d’amour et d’espoir

Rue de la Chapelle Chapelle de Ranchot Ranchot Jura

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 14:30:00

fin : 2026-07-26 19:00:00

Date(s) :

2026-07-24

Exposition de Peintures et de messages d’amour et d’espoir.

Oeuvres positives pour partager joie, espoir, chaleur humaine…

Possibilité de dessiner sur place si vous le souhaitez et de nous faire part de vos messages d’optimisme ou d’autres humeurs.

A très bientôt. .

Rue de la Chapelle Chapelle de Ranchot Ranchot 39700 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 7 82 25 33 03 estelle.feliculis@gmail.com

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English : ESPOIR Exposition Peintures et messages d’amour et d’espoir

L’événement ESPOIR Exposition Peintures et messages d’amour et d’espoir Ranchot a été mis à jour le 2026-07-14 par OFFICE DE TOURISME DE DOLE HELLO DOLE