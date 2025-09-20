Esprit Art Déco Musée de la Corbillière Mer

Atelier en continu

Plongez dans l’univers raffiné et graphique de l’Art Déco !

Réalisez un cadre ou un marque-page décoré de motifs inspirés de l’architecture et de l’esthétique Art Déco. Repartez avec une création originale et personnalisée !

Musée de la Corbillière 3 Rue Fortineau, 41500 Mer, France Mer 41500 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire 0254817021 https://www.mer41.fr/mer-animee/culture/musee-de-la-corbilliere A travers ses collections d’œuvres variées datant de la fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle, le musée de la Corbillière met en avant des artistes d’époques et de styles différents. Leur point commun : Mérois de naissance ou d’adoption, ils ont chacun eu un parcours artistique hors du commun. A l’angle de la Route Nationale D2152 et de la rue Fortineau. Un parking est accessible à quelques mètres du Musée, Place de la Corbillière, près de la piscine municipale

