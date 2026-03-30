Esprit critique, esprit ludique ?, Enssib, Villeurbanne

Esprit critique, esprit ludique ? Lundi 30 mars, 17h00 Enssib Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-30T17:00:00+02:00 – 2026-03-30T18:00:00+02:00

Fin : 2026-03-30T17:00:00+02:00 – 2026-03-30T18:00:00+02:00

La bibliothèque de l’école nationale supérieure des sciences de l’information et de la communication vous propose de venir découvrir sa collection de jeux de société autour de l’esprit critique. Seul·e, en famille ou entre ami·es venez tester vos connaissances ou créer des théories du complot autour d’un gouter. Et même pas besoin de connaître les règles ! Le personnel de l’Enssib sera là pour vous guider. La séance de jeu sera suivie d’un atelier de design fiction.

Enssib 17 Bd du 11 Novembre 1918, 69100 Villeurbanne Villeurbanne 69100 Tonkin Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes 04 72 44 43 43 https://www.enssib.fr/

Une session de jeux de société autour de l’esprit critique pour découvrir le fonds de la bibliothèque de l’Enssib, accompagnée d’un goûter/apéritif convivial.