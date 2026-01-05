Esprit critique et vaccination – Économie politique d’une crise Campus Santé – Bâtiment 2 – Amphi G Rennes Jeudi 22 janvier, 15h00 Ille-et-Vilaine

Sur inscription

L’Université de Rennes, le CHU de Rennes, l’EHESP et Sciences Po Rennes s’associent pour organiser un cycle de conférences – débats.

**Economie politique d’une crise : retour sur la pandémie de Covid-19**

**Romain Pasquier** est directeur de recherche CNRS, titulaire de la chaire « Territoires et mutations de l’action publique » de Sciences Po Rennes. Il intervient régulièrement dans les médias nationaux et régionaux.

**Josselin Thuilliez** est directeur de recherche CNRS, avec une forte expérience interdisciplinaire et reconnue sur les questions de santés locales et globales, il est porteur de la chaire en économie de la santé « glocale » de l’Université de Rennes.

_L’Université de Rennes, le CHU de Rennes, l’École des Hautes Études en Santé Publique et Sciences Po Rennes sont heureux de proposer 3 conférences – débats portant sur le développement de l’esprit critique face à l’enjeu sociétal qu’est la vaccination les jeudis 8, 15 et 22 janvier 2026._

[_Inscription gratuite et obligatoire. Vous avez la possibilité de vous insrire à l’une ou l’autre, ou à la globalité des conférences._](https://enquetes-partenaires.univ-rennes.fr/index.php/118254)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-01-22T15:00:00.000+01:00

Fin : 2026-01-22T17:00:00.000+01:00

1

https://enquetes-partenaires.univ-rennes.fr/index.php/118254?lang=fr

Campus Santé – Bâtiment 2 – Amphi G 2 Av. du Professeur Léon Bernard, 35000 Rennes Villejean – Beauregard Rennes 35043 Ille-et-Vilaine



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

