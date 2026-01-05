Esprit critique et vaccination – Entre science et croyances Campus Santé – Amphi Marcel Simon Rennes Jeudi 8 janvier, 15h00 Ille-et-Vilaine

L’Université de Rennes, le CHU de Rennes, l’EHESP et Sciences Po Rennes s’associent pour organiser un cycle de conférences – débats.

**Entre science et croyances : développer l’esprit critique face à la désinformation vaccinale**

Venez débattre avec Sylvain Delouvée, maître de conférences de psychologie sociale à l’Université Rennes 2, figure médiatique des croyances collectives et de la désinformation, récompensé cette année de la médaille de la médiation scientifique CNRS – France Universités.

_L’Université de Rennes, le CHU de Rennes, l’École des Hautes Études en Santé Publique et Sciences Po Rennes sont heureux de proposer 3 conférences – débats portant sur le développement de l’esprit critique face à l’enjeu sociétal qu’est la vaccination les jeudis 8, 15 et 22 janvier 2026._

[_Inscription gratuite et obligatoire. Vous avez la possibilité de vous insrire à l’une ou l’autre, ou à la globalité des conférences._](https://enquetes-partenaires.univ-rennes.fr/index.php/118254)

Campus Santé – Amphi Marcel Simon 2 Av. du Professeur Léon Bernard 35000 Rennes Villejean – Beauregard Rennes 35043 Ille-et-Vilaine



