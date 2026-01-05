Esprit critique et vaccination – La vaccination : pertinence et réticences Campus Santé – Bâtiment 2 – Amphi G Rennes Jeudi 15 janvier, 15h00 Ille-et-Vilaine

Sur inscription

L’Université de Rennes, le CHU de Rennes, l’EHESP et Sciences Po Rennes s’associent pour organiser un cycle de conférences – débats.

Venez débattre avec :

* Jean-Daniel Lelièvre (professeur d’immunologie, Université Paris-Est Créteil, Hôpital Henri Mondor)

* Matthieu Revest (professeur d’infectiologie, Université de Rennes, CHU Rennes)

* Jocelyn Raude (professeur de psychologie de la santé, Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique)

Jean-Daniel Lelièvre, professeur d’immunologie à l’Université Paris-Est Créteil et médecin à l’hôpital Henri Mondor de Créteil, est un expert international et une figure médiatique nationale en vaccinologie.

Jocelyn Raude est professeur de psychologie de la santé à l’Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique de Rennes. Pionnier de la recherche sur l’hésitation vaccinale en France, il travaille sur les comportements humains face aux maladies infectieuses.

Matthieu Revest est professeur d’infectiologie à l’Université de Rennes et médecin au CHU de Rennes. Il a été l’un des médiateurs scientifiques en Bretagne durant la crise sanitaire liée au Covid-19.

_L’Université de Rennes, le CHU de Rennes, l’École des Hautes Études en Santé Publique et Sciences Po Rennes sont heureux de proposer 3 conférences – débats portant sur le développement de l’esprit critique face à l’enjeu sociétal qu’est la vaccination les jeudis 8, 15 et 22 janvier 2026._

[_Inscription gratuite et obligatoire. Vous avez la possibilité de vous insrire à l’une ou l’autre, ou à la globalité des conférences._](https://enquetes-partenaires.univ-rennes.fr/index.php/118254)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-01-15T15:00:00.000+01:00

Fin : 2026-01-15T17:00:00.000+01:00

https://enquetes-partenaires.univ-rennes.fr/index.php/118254?lang=fr

Campus Santé – Bâtiment 2 – Amphi G 2 Av. du Professeur Léon Bernard, 35000 Rennes Villejean – Beauregard Rennes 35043 Ille-et-Vilaine



