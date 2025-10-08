Esprit de Noël à la médiathèque Chéray Saint-Georges-d’Oléron

Esprit de Noël à la médiathèque

Chéray 82 rue du Docteur Seguin Saint-Georges-d'Oléron Charente-Maritime

Début : 2025-12-23

fin : 2025-12-23

2025-12-23

Atelier déco de noël . Sur réservation.

+33 5 46 75 50 16 mediatlantique@saintgeorgesoleron.fr

English : Christmas spirit at the media library

Christmas decoration workshop. Reservations required.

German : Weihnachtsstimmung in der Mediathek

Workshop Weihnachtsdekoration . Mit Voranmeldung.

Italiano :

Laboratorio di decorazioni natalizie. Prenotazione obbligatoria.

Espanol : Espíritu navideño en la biblioteca multimedia

Taller de adornos navideños. Es necesario reservar.

L’événement Esprit de Noël à la médiathèque Saint-Georges-d’Oléron a été mis à jour le 2025-10-14 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes