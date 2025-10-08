Esprit de Noël à la médiathèque Chéray Saint-Georges-d’Oléron
Esprit de Noël à la médiathèque Chéray Saint-Georges-d’Oléron mardi 23 décembre 2025.
Esprit de Noël à la médiathèque
Chéray 82 rue du Docteur Seguin Saint-Georges-d'Oléron Charente-Maritime
Début : 2025-12-23
fin : 2025-12-23
2025-12-23
Atelier déco de noël . Sur réservation.
Chéray 82 rue du Docteur Seguin Saint-Georges-d’Oléron 17190 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 75 50 14 mediatlantique@saintgeorgesoleron.fr
English : Christmas spirit at the media library
Christmas decoration workshop. Reservations required.
German : Weihnachtsstimmung in der Mediathek
Workshop Weihnachtsdekoration . Mit Voranmeldung.
Italiano :
Laboratorio di decorazioni natalizie. Prenotazione obbligatoria.
Espanol : Espíritu navideño en la biblioteca multimedia
Taller de adornos navideños. Es necesario reservar.
L’événement Esprit de Noël à la médiathèque Saint-Georges-d’Oléron a été mis à jour le 2025-10-14 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes