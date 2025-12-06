Esprit de Noël à Saint-Robert Saint-Robert
SAMEDI 6 DECEMBRE 2024 de 10h à 14h place de l’Eglise à Saint-Robert.
Ce sera ESPRIT DE NOEL, avec la participation de BEL AIR AMITIES et les AMIS DU BACO pour la première fois.
– Spécialités bavaroises (Bière Geyer réservation à l’avance pour la plus grande partie, gâteaux Schmidt, Conserves Kraus, chocolat Rittersport, etc…)
– Vins Bordeaux cuvée 40 ans
– Petites décorations de Noël (en dépôt vente)
– Spécialités régionales (Noix et ses dérivés, fromages)
– Vin chaud punch de Noël
– Soupe d’automne .
Saint-Robert 19310 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 51 33 23
