Esprit de Noël à Saint-Robert

Saint-Robert Corrèze

SAMEDI 6 DECEMBRE 2024 de 10h à 14h place de l’Eglise à Saint-Robert.

Ce sera ESPRIT DE NOEL, avec la participation de BEL AIR AMITIES et les AMIS DU BACO pour la première fois.

– Spécialités bavaroises (Bière Geyer réservation à l’avance pour la plus grande partie, gâteaux Schmidt, Conserves Kraus, chocolat Rittersport, etc…)

– Vins Bordeaux cuvée 40 ans

– Petites décorations de Noël (en dépôt vente)

– Spécialités régionales (Noix et ses dérivés, fromages)

– Vin chaud punch de Noël

– Soupe d’automne .

Saint-Robert 19310 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 51 33 23

