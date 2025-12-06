Esprit de Noël au Carré Colbert Carré Colbert Nevers
Début : 2025-12-06 16:30:00
fin : 2025-12-19 19:00:00
2025-12-06 2025-12-10 2025-12-12 2025-12-17 2025-12-19 2025-12-20
Du samedi 6 au dimanche 21 décembre Esprit de Noël au Carré Colbert à NEVERS.
– Marché de Noël du 12 au 14 et du 19 au 21 décembre de 10h à 19h du vendredi au dimanche. Venez flâner parmi les chalets et stands de nos commerçants locaux, présents lors de nos 2 week-ends d’ouverture. Vous y découvrirez des créations artisanales, du chocolat gourmand, des crêpes sucrées, des bougies artisanales, des cosmétiques bio à base d’escargot, des pierres naturelles, des personnages en carton ainsi que des stands engagés comme Foutu Cancer 58.
Seront également présents des commerçants tels que Métro, Transfert vêtements & objets ou encore Souffle d’Antan (uniquement du 19 au 21/12).
De quoi ravir petits et grands dans une ambiance chaleureuse et festive au cœur du Carré Colbert !
– Patinoire du 6 au 20 décembre. Accès gratuit. Les samedis 6, 13 et 20 décembre 11h 19h, mercredis 10 et 17 décembre 14h 19h et vendredis 12 et 19 décembre 16h30 19h.
Installée dans la galerie commerciale, des affichages dédiés vous guideront facilement jusqu’à la patinoire.
Un mois de décembre magique vous attend au Carré Colbert ! .
Carré Colbert 7 Rue Étienne Litaud Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 38 17 35 ccialcarrecolbert@gmail.com
