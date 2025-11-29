Esprit de Noël en Champagne Hostellerie Briqueterie & Spa Vinay

Esprit de Noël en Champagne

Hostellerie Briqueterie & Spa 4, route de Sézanne Vinay Marne

Tarif : 860 – 860 – EUR

Début : 2025-12-24

fin : 2025-12-25

2025-12-24

Célébrez Noël dans un cadre enchanteur au cœur du vignoble Champenois à l’Hostellerie Briqueterie & Spa !

Profitez d’une pause festive au coin du feu et offrez-vous un moment de douceur avec notre package spécial Esprit de Noël en Champagne qui inclut

• Une nuit en chambre double

• Un dîner de réveillon de Noël savoureux, concocté par notre Cheffe et sa brigade (hors boissons)

• Petit déjeuner de fête le 25 décembre .

welcome.briqueterie@beauvallon.com

