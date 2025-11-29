Esprit de Noël en Champagne Hostellerie Briqueterie & Spa Vinay
Esprit de Noël en Champagne
Hostellerie Briqueterie & Spa 4, route de Sézanne Vinay Marne
Tarif : 860 – 860 – EUR
Début : 2025-12-24
fin : 2025-12-25
2025-12-24
Célébrez Noël dans un cadre enchanteur au cœur du vignoble Champenois à l’Hostellerie Briqueterie & Spa !
Profitez d’une pause festive au coin du feu et offrez-vous un moment de douceur avec notre package spécial Esprit de Noël en Champagne qui inclut
• Une nuit en chambre double
• Un dîner de réveillon de Noël savoureux, concocté par notre Cheffe et sa brigade (hors boissons)
• Petit déjeuner de fête le 25 décembre .
Hostellerie Briqueterie & Spa 4, route de Sézanne Vinay 51530 Marne Grand Est welcome.briqueterie@beauvallon.com
