Chartres

Esprit Duo Sport événement sportif

Rue Raoul Brandon Chartres Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-04-25 10:00:00

fin : 2026-04-25 17:30:00

Date(s) :

2026-04-25

Organisé par l’Association d’Agglomération Chartraine de Gymnastique Volontaire (A.A.C.G.V), cet événement est une invitation à partager une matinée sur une initiation à la Marche Nordique et une après-midi à une Gym Party, regroupant plusieurs activités sportives.

Viens avec ton conjoint(e), ami(e), famille, voisin pour faire découvrir ton sport ! Tous ces cours seront animés par des animatrices et animateurs professionnels. L’idée est simple permettre à chacun de découvrir ou de redécouvrir le plaisir du sport, de créer du lien et de lutter contre l’isolement. Nous accueillons aussi bien les sportifs aguerris que les curieux et les familles. Chaque adhérent de l’Association ou même les curieux sont invités à venir avec un ami, un collègue ou un membre de sa famille pour partager cette expérience unique et passer un bon moment ! .

Rue Raoul Brandon Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 13 89 09 56 gymvolontaire28012@epgv.fr

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English :

Organized by the Association d’Agglomération Chartraine de Gymnastique Volontaire (A.A.C.G.V), this event is an invitation to spend a morning on an initiation to Nordic Walking and an afternoon at a Gym Party, combining several sporting activities.

L’événement Esprit Duo Sport événement sportif Chartres a été mis à jour le 2026-04-07 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES