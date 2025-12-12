ESPRIT LIBERE TOI – CAFE THEATRE PORTE D’ITALIE Toulon
ESPRIT LIBERE TOI – CAFE THEATRE PORTE D’ITALIE Toulon dimanche 22 mars 2026.
ESPRIT LIBERE TOI Début : 2026-03-22 à 11:00. Tarif : – euros.
Axel et Suzanne viennent d’acheter un joli manoir dans lequel ils découvrent un grand portrait. Celui-ci ressemble étrangement à Axel et pourrait bien être hanté par un esprit ! Ils vont tenter de le libérer avec l’aide des enfants.
Vous pouvez obtenir votre billet ici
CAFE THEATRE PORTE D’ITALIE PLACE ARMAND VALLEE 83000 Toulon 83