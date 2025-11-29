Esprit livres Atelier musical et sensoriel participatif Thionville

Esprit livres Atelier musical et sensoriel participatif

1 place André Malraux Thionville Moselle

Gratuit

Début : Samedi Samedi 2025-11-29 10:00:00

fin : 2025-11-29 11:00:00

2025-11-29

Dans le cadre la manifestation Esprits Livres proposée par le Département de la Moselle sur la thématique de la musique, voyagez par les sens et participez à des moments de respiration, de postures et de sons chantés lors d’une performance artistique alliant musique (basson, flûtes, piano, saxophone, clarinette), poésie, chant et danse sur des thèmes méditatifs.

Une animation offerte par le Département de la Moselle.

À partir de 10 ans Sur inscriptionEnfants

1 place André Malraux Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 80 17 30 puzzle@mairie-thionville.fr

English :

As part of the Esprits Livres event organized by the Moselle department on the theme of music, travel through the senses and take part in moments of breathing, postures and sung sounds during an artistic performance combining music (bassoon, flutes, piano, saxophone, clarinet), poetry, song and dance on meditative themes.

Offered by the Moselle Département.

From age 10 Registration required

German :

Im Rahmen der Veranstaltung Esprits Livres, die vom Département de la Moselle zum Thema Musik angeboten wird, reisen Sie durch die Sinne und nehmen Sie an Momenten des Atmens, der Körperhaltung und der gesungenen Klänge teil, während einer künstlerischen Performance, die Musik (Fagott, Flöten, Klavier, Saxophon, Klarinette), Poesie, Gesang und Tanz zu meditativen Themen verbindet.

Eine vom Département Moselle angebotene Veranstaltung.

Ab 10 Jahren Auf Anmeldung

Italiano :

Nell’ambito dell’evento Esprits Livres, organizzato dal dipartimento della Mosella sul tema della musica, si potrà fare un viaggio attraverso i sensi e partecipare a momenti di respirazione, posture e suoni cantati durante una performance artistica che combina musica (fagotto, flauti, pianoforte, sassofono, clarinetto), poesia, canto e danza su temi meditativi.

Evento patrocinato dal Dipartimento della Mosella.

A partire dai 10 anni Iscrizione obbligatoria

Espanol :

En el marco de la manifestación Esprits Livres organizada por el departamento del Mosela sobre el tema de la música, realice un viaje a través de los sentidos y participe en momentos de respiración, posturas y sonidos cantados durante un espectáculo artístico que combina música (fagot, flautas, piano, saxofón, clarinete), poesía, canto y danza sobre temas meditativos.

Evento patrocinado por el Departamento de Moselle.

A partir de 10 años Inscripción obligatoria

