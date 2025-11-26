Esprit livres Atelier Poésie du potager Thionville

Esprit livres Atelier Poésie du potager

1 place André Malraux Thionville Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2025-11-26 14:00:00

fin : 2025-11-26 17:00:00

Date(s) :

2025-11-26

Dans le cadre la manifestation Esprits Livres proposée par le Département de la Moselle sur la thématique de la musique, Marie Haerrig, hautboïste, et Florentin Aquenin, chanteur lyrique et chef de choeur, proposent un atelier immersif conçu comme une plongée sensorielle et ludique dans la musique et le théâtre. Venez écouter des madrigaux et des airs champêtres, apprendre une mélodie simple, vous initier à la polyphonie et mettre en lecture des poèmes, issus des pièces écoutées et de la littérature.

Une animation offerte par le Département de la Moselle.

À partir de 8 ans Sur inscriptionEnfants

0 .

1 place André Malraux Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 80 17 30 puzzle@mairie-thionville.fr

English :

As part of the music-themed Esprits Livres event organized by the Moselle département, oboist Marie Haerrig and opera singer and choirmaster Florentin Aquenin are offering an immersive workshop designed as a sensory and playful immersion in music and theater. Come and listen to madrigals and country arias, learn a simple melody, learn polyphony and read poems from the pieces you’ve heard and from literature.

Offered by the Département de la Moselle.

Ages 8 and up Registration required

German :

Im Rahmen der Veranstaltung Esprits Livres, die vom Département Moselle zum Thema Musik angeboten wird, bieten Marie Haerrig, Oboistin, und Florentin Aquenin, Opernsänger und Chorleiter, einen immersiven Workshop an, der als sinnliches und spielerisches Eintauchen in die Musik und das Theater konzipiert ist. Hören Sie Madrigale und ländliche Arien, lernen Sie eine einfache Melodie, lassen Sie sich in die Polyphonie einführen und lesen Sie Gedichte aus den gehörten Stücken und aus der Literatur vor.

Eine vom Département Moselle angebotene Veranstaltung.

Ab 8 Jahren Auf Anmeldung

Italiano :

Nell’ambito della manifestazione Esprits Livres, organizzata dal dipartimento della Mosella sul tema della musica, Marie Haerrig, oboista, e Florentin Aquenin, cantante lirico e direttore di coro, propongono un laboratorio immersivo, concepito come un divertente tuffo sensoriale nella musica e nel teatro. Venite ad ascoltare madrigali e arie di campagna, a imparare una semplice melodia, a conoscere la polifonia e a leggere poesie tratte dai brani ascoltati e dalla letteratura.

Un’attività offerta dal Dipartimento della Mosella.

A partire dagli 8 anni Iscrizione obbligatoria

Espanol :

Marie Haerrig, oboísta, y Florentin Aquenin, cantante de ópera y director de coro, proponen, en el marco de Esprits Livres, una inmersión lúdica y sensorial en la música y el teatro. Venga a escuchar madrigales y arias campestres, aprenda una melodía sencilla, conozca la polifonía y lea poemas a partir de las piezas escuchadas y de la literatura.

Una actividad propuesta por el Departamento de Moselle.

A partir de 8 años Inscripción obligatoria

