Esprit livres Thé d’antan Thionville

Esprit livres Thé d’antan

1 place André Malraux Thionville Moselle

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : Dimanche Dimanche 2025-11-09 14:30:00

fin : 2025-11-09 18:00:00

2025-11-09

Dans le cadre la manifestation Esprits Livres proposée par le Département de la Moselle sur la thématique de la musique, partageons nos souvenirs musicaux autour d’un thé dansant.Tout public

1 place André Malraux Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 80 17 30 puzzle@mairie-thionville.fr

English :

As part of the Esprits Livres event organized by the Moselle department on the theme of music, let?s share our musical memories over a tea dance.

German :

Im Rahmen der Veranstaltung Esprits Livres, die vom Département de la Moselle zum Thema Musik angeboten wird, teilen wir unsere musikalischen Erinnerungen bei einem Tanztee.

Italiano :

Nell’ambito dell’evento Esprits Livres, organizzato dal dipartimento della Mosella sul tema della musica, condividiamo i nostri ricordi musicali con una danza del tè.

Espanol :

En el marco de la manifestación Esprits Livres organizada por el departamento de Moselle sobre el tema de la música, compartamos nuestros recuerdos musicales en torno a un baile de té.

