Esprit livres Thé d’antan Thionville
Esprit livres Thé d’antan Thionville dimanche 9 novembre 2025.
Esprit livres Thé d’antan
1 place André Malraux Thionville Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2025-11-09 14:30:00
fin : 2025-11-09 18:00:00
Date(s) :
2025-11-09
Dans le cadre la manifestation Esprits Livres proposée par le Département de la Moselle sur la thématique de la musique, partageons nos souvenirs musicaux autour d’un thé dansant.Tout public
0 .
1 place André Malraux Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 80 17 30 puzzle@mairie-thionville.fr
English :
As part of the Esprits Livres event organized by the Moselle department on the theme of music, let?s share our musical memories over a tea dance.
German :
Im Rahmen der Veranstaltung Esprits Livres, die vom Département de la Moselle zum Thema Musik angeboten wird, teilen wir unsere musikalischen Erinnerungen bei einem Tanztee.
Italiano :
Nell’ambito dell’evento Esprits Livres, organizzato dal dipartimento della Mosella sul tema della musica, condividiamo i nostri ricordi musicali con una danza del tè.
Espanol :
En el marco de la manifestación Esprits Livres organizada por el departamento de Moselle sobre el tema de la música, compartamos nuestros recuerdos musicales en torno a un baile de té.
L’événement Esprit livres Thé d’antan Thionville a été mis à jour le 2025-10-21 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME