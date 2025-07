Esprit rabelaisien : des mots et des mets à la maison de Rabelais Chapelle Saint-Genest Metz

Esprit rabelaisien : des mots et des mets à la maison de Rabelais 20 et 21 septembre Chapelle Saint-Genest Moselle

Durée des représentations : environ 20 minutes. Samedi 20 à 15h, 16h, 17h et le dimanche 21 à 14h, 15h, 16h, 17h.

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T15:20:00

Fin : 2025-09-21T17:00:00 – 2025-09-21T17:20:00

Théophile Choquet, comédien partagera avec vous des extraits littéraires et poétiques gourmands. Profitez-en pour découvrir un lieu exceptionnellement ouvert.

Chapelle Saint-Genest 2 rue d’enfer, 57000 Metz Metz 57014 Bellecroix Moselle Grand Est Ce bâtiment, connu sous le nom de chapelle Saint-Genest, est à l’origine un hôtel particulier gothique construit au XIIème siècle. À l’angle de la rue d’enfer et de la jurue, se trouvait la maison voisine, connue dans la tradition messine comme l’asile de Rabelais, lors de son séjour à Metz de 1542 à 1547. Il n’en reste, aujourd’hui, qu’une porte et une fenêtre remontées contre le mur, au fond du petit jardin. Accessible aux personnes à mobilité réduite.

