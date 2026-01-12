Esprit rock, fanzines et musique ! Aire-sur-l’Adour

Esprit rock, fanzines et musique !

Exposition Fanzines Zone Une exposition qui présente deux expériences fanzinesques, menées par 2 Landais (depuis 1987 pour l’un et 1996 pour l’autre), afin de découvrir ce que peut-être un fanzine revue créée avec peu de moyens techniques et financiers, mais avec un grand enthousiasme, par des fans pour d’autres fans, pour des curieux, pour des amateurs d’art graphique, et pour tous les autres !

SAMEDI 28 FÉVRIER 9H30 Café-rencontre masterclass rock avec Yoko ? Oh No !

12H Vernissage de l’exposition

15H Concert de Yoko ? Oh No !

Médiathèques CCAA

/ Aire sur l’Adour

Tout public .

Médiathèque Aire-sur-l’Adour 40800 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 51 34 04

