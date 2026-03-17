Esprits libres : une journée pour parler santé mentale sans tabou Aires 10 Paris

La journée Esprits libres est organisée par la Communauté Professionnelle Territoriale de Santé Paris 10 et accueillie par le centre social Aires 10. Elle propose, sur une journée, de parler de santé mentale avec des professionnels de santé et des partenaires associatifs, pour lever les tabous et faciliter l’accès aux soins en santé mentale.

A l’extérieur (sous réserve d’une météo favorable) : stands pour découvrir différents sujets liés à la santé mentale avec des professionnels de santé, sous forme de jeux ludiques ou avec l’appui de brochures pédagogiques.

A l’intérieur, ateliers collectifs proposés sur plusieurs créneaux dans la journée : s’initier à l’art thérapie et découvrir la pâtisserie pour mieux se connecter à ses émotions.

En plus de cette programmation, un coin lecture sera proposé toute la journée, animé par la bibliothèque François Villon, avec des ouvrages liés à la santé mentale pour les petits et les grands.

Des animations sportives rythmeront la journée, car l’activité physique reste le premier remède aux troubles psychiques légers à modérés. Laser run, badminton, tir à l’arc : de quoi passer un moment ludique !

Une grande journée de sensibilisation & d’échanges, pour toutes et tous !

Une grande journée de sensibilisation pour parler de manière positive de santé mentale : prendre soin de soi, prévenir les troubles psychiques, découvrir les activités qui ont un réel effet sur la santé mentale. L’occasion également de rencontrer des professionnels de la santé mentale pour mieux connaître leur métier, leurs approches, dans une ambiance conviviale et bienveillante.

Le samedi 11 avril 2026

de 10h00 à 16h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-11T13:00:00+02:00

fin : 2026-04-11T19:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-11T10:00:00+02:00_2026-04-11T16:00:00+02:00

Aires 10 2, rue du Buisson Saint-Louis 75010 Paris



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