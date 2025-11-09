Esprits livres À vous de jouer Thionville
Esprits livres À vous de jouer Thionville dimanche 9 novembre 2025.
Esprits livres À vous de jouer
1 place André Malraux Thionville Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2025-11-09 14:00:00
fin : 2025-11-09 18:00:00
Date(s) :
2025-11-09
Dans le cadre la manifestation Esprits Livres proposée par le Département de la Moselle sur la thématique de la musique, découvrez des jeux de société en lien avec la musique.
À partir de 16 ansAdultes
0 .
1 place André Malraux Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 80 17 30 puzzle@mairie-thionville.fr
English :
As part of the Esprits Livres music-themed event organized by the Moselle department, discover music-related board games.
For ages 16 and up
German :
Im Rahmen der Veranstaltung Esprits Livres, die vom Département de la Moselle zum Thema Musik angeboten wird, können Sie Gesellschaftsspiele mit Bezug zur Musik entdecken.
Ab 16 Jahren
Italiano :
Nell’ambito dell’evento musicale Esprits Livres, organizzato dal dipartimento della Mosella, scoprite i giochi da tavolo legati alla musica.
A partire dai 16 anni
Espanol :
En el marco de la manifestación musical Esprits Livres, organizada por el departamento del Mosela, descubra los juegos de mesa relacionados con la música.
A partir de 16 años
L’événement Esprits livres À vous de jouer Thionville a été mis à jour le 2025-10-21 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME