Esprits livres À vous de jouer Thionville

1 place André Malraux Thionville Moselle

Gratuit

Début : Dimanche Dimanche 2025-11-09 14:00:00

fin : 2025-11-09 18:00:00

2025-11-09

Dans le cadre la manifestation Esprits Livres proposée par le Département de la Moselle sur la thématique de la musique, découvrez des jeux de société en lien avec la musique.

À partir de 16 ansAdultes

1 place André Malraux Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 80 17 30 puzzle@mairie-thionville.fr

English :

As part of the Esprits Livres music-themed event organized by the Moselle department, discover music-related board games.

For ages 16 and up

German :

Im Rahmen der Veranstaltung Esprits Livres, die vom Département de la Moselle zum Thema Musik angeboten wird, können Sie Gesellschaftsspiele mit Bezug zur Musik entdecken.

Ab 16 Jahren

Italiano :

Nell’ambito dell’evento musicale Esprits Livres, organizzato dal dipartimento della Mosella, scoprite i giochi da tavolo legati alla musica.

A partire dai 16 anni

Espanol :

En el marco de la manifestación musical Esprits Livres, organizada por el departamento del Mosela, descubra los juegos de mesa relacionados con la música.

A partir de 16 años

