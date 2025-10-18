Esquerchin Répare! cours ecole esquerchin Esquerchin

Esquerchin Répare! Samedi 18 octobre, 09h00 cours ecole esquerchin

entrée libre

2025-10-18T09:00:00 – 2025-10-18T12:00:00

Fin : 2025-10-18T09:00:00 – 2025-10-18T12:00:00

cours ecole esquerchin 66 Pl. de l'Église, 59553 Esquerchin repaircafe.esquerchin@gmail.com

On ne jette plus ! on répare avec l’équipe du repair café d’Esquerchin! Venez avec vos objets cassés ou défectueux et nous regarderons ensemble comment les réparer ce samedi 18 octobre de 9h à 12h !