Informations pratiques

Esquif (à fleur d’eau) La Paillette Rennes Mercredi 24 mars 2027, 19h00 Ille-et-Vilaine

Plein : 17€

Réduit : de 13€ à 12€

Sortir ! : 6€

La Méditerranée et le navire Ocean Viking donnent voix aux rescapés de l’exil dans une plongée sonore et sensible portée par une comédienne et une violoncelliste.

**Anaïs Allais Benbouali donne la parole à la Méditerranée, au navire ambulance Ocean Viking et ainsi, aux rescapé·e·s de l’exil.**

Et si c’était la Mer qui nous contait l’histoire de celles et ceux qui tentent de la traverser ? Chaque année, des milliers de personnes bravent les eaux sur de frêles embarcations pour tenter de rejoindre une autre terre que la leur. Derrière ces traversées trop souvent réduites à l’anonymat, l’autrice et metteuse en scène Anaïs Allais Benbouali fait entendre leurs voix.

Dans _Esquif (à fleur d’eau)_, la mer Méditerranée sort du silence. Elle parle et nous confie avec un soin extrême les mémoires, espoirs et chants de femmes, d’hommes et d’enfants sauvés par l’Ocean Viking, navire ambulance de l’ONG SOS Méditerranée.

Aux côtés de la Mer, incarnée par une comédienne, une violoncelliste accompagne l’histoire de ses notes profondes.

Alors, les yeux clos, on entend le clapotis des vagues et le ventre de la mer… Et s’écrit dans le creux de notre oreille, un récit délicat et lumineux. Une plongée sonore et sensible dans le monde tel qu’il va pour confier à la jeunesse l’un des combats les plus urgents de notre époque.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2027-03-24T19:00:00.000+01:00

Fin : 2027-03-24T19:45:00.000+01:00

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https://www.la-paillette.net/saison-26-27/article/esquif-a-fleur-d-eau

La Paillette 6 Rue Louis Guilloux, 35000 Rennes Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35043 Ille-et-Vilaine



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