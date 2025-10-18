Esquilles Varennes-sous-Dun

Esquilles Varennes-sous-Dun samedi 18 octobre 2025.

401 route de la Faux Varennes-sous-Dun Saône-et-Loire

Début : 2025-10-18 16:00:00

fin : 2025-10-19 20:00:00

2025-10-18

Pierre-Yves Freund, est un artiste qui vit et travaille dans le Morvan. Il pratique la sculpture, l’installation, la photographie et l’écriture. Son œuvre s’attache aux notions de mémoire, de trace et de disparition. Il privilégie des gestes simples, des matériaux modestes, qu’il laisse vieillir ou se transformer pour faire du temps une véritable matière.

Ce sont de petits restes, des morceaux détachés, qui présagent en eux l’absence, l’usure et la fragilité. Ces fragments, loin d’être insignifiants, deviennent des témoins silencieux, des formes réduites à l’essentiel, où l’on perçoit la tension entre maîtrise et hasard.

Ainsi, l’art de Freund se situe dans le peu, dans le presque rien, mais qui ouvre sur une grande densité poétique et méditative. .

401 route de la Faux Varennes-sous-Dun 71800 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 20 29 18 66 jda71800@icloud.com

