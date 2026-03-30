Esquisse de Gala Salle Ève Ruggieri Panazol
Esquisse de Gala Salle Ève Ruggieri Panazol mardi 31 mars 2026.
Esquisse de Gala
Salle Ève Ruggieri Rue de la Beausserie Panazol Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-31
fin : 2026-03-31
Date(s) :
2026-03-31
À l’occasion des journées portes ouvertes du Conservatoire de Panazol, une première version d’un gala est organisée. Vous pourrez assister à un spectacle avec un ensemble de guitares et de la danse classique.
Informations complémentaires auprès des organisateurs. .
Salle Ève Ruggieri Rue de la Beausserie Panazol 87350 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 06 47 91
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English : Esquisse de Gala
L’événement Esquisse de Gala Panazol a été mis à jour le 2026-03-26 par OT Limoges Métropole
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