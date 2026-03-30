Esquisse de Gala Salle Ève Ruggieri Panazol

Esquisse de Gala Rue de la Beausserie Panazol 2026-03-31

Esquisse de Gala Salle Ève Ruggieri Panazol mardi 31 mars 2026.

Esquisse de Gala

Salle Ève Ruggieri Rue de la Beausserie Panazol Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-31
fin : 2026-03-31

Date(s) :
2026-03-31

À l’occasion des journées portes ouvertes du Conservatoire de Panazol, une première version d’un gala est organisée. Vous pourrez assister à un spectacle avec un ensemble de guitares et de la danse classique.

Informations complémentaires auprès des organisateurs.   .

Salle Ève Ruggieri Rue de la Beausserie Panazol 87350 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 06 47 91 

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English : Esquisse de Gala

L’événement Esquisse de Gala Panazol a été mis à jour le 2026-03-26 par OT Limoges Métropole

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