Esquive Théâtre d’Angoulême Scène Nationale Théâtre Angoulême

Théâtre Avenue des Maréchaux Angoulême Charente

Tarif : 14 – 14 – 14 EUR

Début : Vendredi 2025-10-16 20:30:00

fin : 2025-10-17

2025-10-16 2025-10-17

Un spectacle qui décline l’art du trampoline sur tous les tons, et impressionne par la puissance et la grâce de ses six interprètes. Une bouffée de joie et d’énergie bienvenues en cette rentrée !

Théâtre Avenue des Maréchaux Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 38 61 61 infos@theatre-angouleme.org

English :

A show that explores the art of trampolining in all its forms, and impresses with the power and grace of its six performers. A welcome breath of joy and energy as the new school year gets underway!

German :

Ein Spektakel, das die Kunst des Trampolinspringens in allen Tonarten variiert und durch die Kraft und Anmut seiner sechs Darsteller beeindruckt. Ein willkommener Hauch von Freude und Energie zu Beginn des Herbstes!

Italiano :

Uno spettacolo che esplora l’arte del trampolino in tutte le sue forme e che colpisce per la potenza e la grazia dei suoi sei interpreti. Una gradita ventata di gioia ed energia per l’inizio della nuova stagione!

Espanol :

Un espectáculo que explora el arte del trampolín en todas sus formas y que impresiona por la fuerza y la gracia de sus seis intérpretes. Un soplo de alegría y energía en el inicio de la nueva temporada

