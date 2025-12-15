ESSAYEZ LE CHANT À LA MÉDIATHÈQUE ! Montpellier

ESSAYEZ LE CHANT À LA MÉDIATHÈQUE !

9 Rue de la Poésie Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20

fin : 2025-12-20

Date(s) :

2025-12-20

Une heure d’initiation au chant choral gratuite avec un des chef de chœur les plus connus de la région.

Venez participer, même si vous pensez que vous chantez comme une casserole !

Ouvert à tous sans pré-requis

Et comme nous serons à quelques jours de Noël, des surprises vous attendent …

Animé par Lionel Licini, chef de choeur

En partenariat avec Voix à tous les étages

Infos et réservations en ligne .

9 Rue de la Poésie Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 7 81 16 38 80 voixatous@gmail.com

English :

A free one-hour introduction to choral singing with one of the region?s best-known choirmasters.

Come and join in, even if you think you sing like a pan!

