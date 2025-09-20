Essayez-vous à la sérigraphie Marsal Marsal

Essayez-vous à la sérigraphie Marsal Marsal samedi 20 septembre 2025.

Plus d’informations : https://www.scenes-territoires.fr/evenement/1er-temps-fort-au-fil-de-la-seille-saulnois/

Début : 2025-09-20T16:00:00 – 2025-09-20T19:00:00

Fin : 2025-09-20T16:00:00 – 2025-09-20T19:00:00

Tenu par des intervenants graphistes / illustrateurs / sérigraphes, l’atelier a pour but de partager un savoir-faire autour des formes et des techniques de création à travers l’expérimentation de l’impression manuelle : sérigraphie, linogravure, plassogravure, alugraphie. Le participant est amené par le dessin, la création graphique à concevoir une micro édition prenant la forme d’affiches, de livrets, d’objets. Il intervient aussi dans le cadre d’un cours porté sur la réalisation d’écrits qui nécessite la fabrication d’une édition. Les textes sont alors récoltés, mis en pages, voir illustrés. La couverture est conçue et sérigraphiée par ses soins.

Marsal Place d’Armes 57630 Marsal Marsal 57630 Moselle Grand Est Place forte du sel, Marsal est situé dans la vallée de la Seille qui doit son nom à ses nombreuses sources salées, alimentées par un gisement de sel gemme parmi les plus riches du monde.

Cet or blanc est exploité à Marsal, quasiment sans interruption, de l’âge du Bronze au milieu du XVIIe siècle. L’importance stratégique de Marsal évolue au gré du tracé de la frontière est de la France, jusqu’au déclassement de la place fortifiée par Vauban après 1871 par les autorités allemandes d’occupation. Il ne reste rien de la saline et Marsal ressemble aujourd’hui à un village paisible, mais les vestiges de ce passé mouvementé sont nombreux.

