ESS’Capade ADMR ADMR Maen Roch jeudi 18 septembre 2025.

Début : 2025-09-18 12:00:00

fin : 2025-09-18 13:30:00

2025-09-18

EcoSolidaireS, le Pôle de développement de l’Économie Sociale et Solidaire (ESS) du pays de Fougères, propose avec ses ESS’Capades de découvrir les associations du territoire.

Ce mois, l’ADMR présentera ses activités et vous proposera un échange thématique sur la qualité de vie et des conditions de travail dans l’économie sociale et solidaire.

Apportez votre pique-nique !

Inscription conseillée. .

ADMR 5 Rue Victor Roussin Maen Roch 35460 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 34 79 30 66

