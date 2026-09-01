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AGENDA · Bazouges-la-Pérouse

ESS’Capade – Baz’Art Café Baz’Art Café Bazouges-la-Pérouse

vendredi 18 septembre 2026 · Baz'Art Café · Bazouges-la-Pérouse

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
vendredi 18 septembre 2026
Heure de début
12:00:00
Lieu
Baz'Art Café
Adresse
17 Rue de l'Église
Ville
35560 Bazouges-la-Pérouse
Département
Ille-et-Vilaine
Tarif

Bazouges-la-Pérouse

ESS’Capade – Baz’Art Café

Baz’Art Café 17 Rue de l’Église Bazouges-la-Pérouse Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 12:00:00
fin : 2026-09-18 13:30:00

Date(s) :
2026-09-18

Le Pôle de développement de l’Économie Sociale et Solidaire (ESS) du pays de Fougères, propose avec ses ESS’Capades de découvrir les associations du territoire.

Au programme :
– Visite des locaux de ce bar associatif géré par l’association Tri Maouez
– Rencontre avec l’équipe
– Jeu sur l’accès à l’alimentation proposé par Ellie Rudolph, chargée de mission ESS & Démocratie alimentaire
– Pique-nique
– Échange thématique

Apportez votre pique-nique et profitez de la pause de midi pour venir rencontrer l’équipe bénévole de l’association.

Inscription conseillée – Gratuit   .

Baz’Art Café 17 Rue de l’Église Bazouges-la-Pérouse 35560 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 34 79 30 66 

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English :

L’événement ESS’Capade – Baz’Art Café Bazouges-la-Pérouse a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme Couesnon Marches de Bretagne

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