ESS’Capade – Baz’Art Café Baz’Art Café Bazouges-la-Pérouse
vendredi 18 septembre 2026 · Baz'Art Café · Bazouges-la-Pérouse
Informations pratiques
Bazouges-la-Pérouse
ESS’Capade – Baz’Art Café
Baz’Art Café 17 Rue de l’Église Bazouges-la-Pérouse Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 12:00:00
fin : 2026-09-18 13:30:00
Date(s) :
2026-09-18
Le Pôle de développement de l’Économie Sociale et Solidaire (ESS) du pays de Fougères, propose avec ses ESS’Capades de découvrir les associations du territoire.
Au programme :
– Visite des locaux de ce bar associatif géré par l’association Tri Maouez
– Rencontre avec l’équipe
– Jeu sur l’accès à l’alimentation proposé par Ellie Rudolph, chargée de mission ESS & Démocratie alimentaire
– Pique-nique
– Échange thématique
Apportez votre pique-nique et profitez de la pause de midi pour venir rencontrer l’équipe bénévole de l’association.
Inscription conseillée – Gratuit .
Baz’Art Café 17 Rue de l’Église Bazouges-la-Pérouse 35560 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 34 79 30 66
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English :
L’événement ESS’Capade – Baz’Art Café Bazouges-la-Pérouse a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme Couesnon Marches de Bretagne
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