ESS’Capade – Baz’Art Café Baz’Art Café Bazouges-la-Pérouse

Informations pratiques

Bazouges-la-Pérouse

ESS’Capade – Baz’Art Café

Baz’Art Café 17 Rue de l’Église Bazouges-la-Pérouse Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 12:00:00

fin : 2026-09-18 13:30:00

Date(s) :

2026-09-18

Le Pôle de développement de l’Économie Sociale et Solidaire (ESS) du pays de Fougères, propose avec ses ESS’Capades de découvrir les associations du territoire.

Au programme :

– Visite des locaux de ce bar associatif géré par l’association Tri Maouez

– Rencontre avec l’équipe

– Jeu sur l’accès à l’alimentation proposé par Ellie Rudolph, chargée de mission ESS & Démocratie alimentaire

– Pique-nique

– Échange thématique

Apportez votre pique-nique et profitez de la pause de midi pour venir rencontrer l’équipe bénévole de l’association.

Inscription conseillée – Gratuit .

Baz’Art Café 17 Rue de l’Église Bazouges-la-Pérouse 35560 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 34 79 30 66

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English :

L’événement ESS’Capade – Baz’Art Café Bazouges-la-Pérouse a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme Couesnon Marches de Bretagne