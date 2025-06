ESS’Capade Wallace et Granit – Wallace et Granit Saint-Marc-le-Blanc 27 juin 2025 12:00

EcoSolidaireS, le Pôle de développement de l’Économie Sociale et Solidaire (ESS) du pays de Fougères, propose avec ses ESS’Capades de découvrir les associations du territoire.

Au programme :

Présentation de l’association Wallace et Granit et des activités de la ressourcerie

– Échange thématique sur l’organisation d’événements éco-responsables avec Corentin David, du SMICTOM

– Pique-nique (chacun·e ramène son repas)

– Échanges informels et visite

Apportez votre pique-nique et profitez de la pause de midi pour venir rencontrer l’équipe bénévole de l’association.

Inscription conseillée Gratuit .

Wallace et Granit Carrière de la Maladrie

Saint-Marc-le-Blanc 35460 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 34 79 30 66

