Essentia Orchestra & Lambert Wilson – Beethoven & l’immortelle bien-aimée Le Pin Galant Mérignac

Essentia Orchestra & Lambert Wilson – Beethoven & l’immortelle bien-aimée Mercredi 5 novembre, 20h30 Le Pin Galant Gironde

GÉNÉRAL : 37 € / RÉDUIT ET PRIVILÈGE : 31 € / ENFANTS-ÉTUDIANTS : 15 € / SCOLAIRES : 10 €

Début : 2025-11-05T20:30:00 – 2025-11-05T22:00:00

Fin : 2025-11-05T20:30:00 – 2025-11-05T22:00:00

Un orchestre de chambre raconte Beethoven au travers d’extraits des plus grandes pages symphoniques du compositeur allemand. Ponctuant l’épopée instrumentale, Lambert Wilson lit des fragments de textes écrits par le maître. Une mise en notes et en mots aussi singulière que bouleversante.

De Beethoven, on connaît le talent précurseur et l’œuvre immense. Si l’on sait qu’il fut frappé de surdité dès l’âge de 27 ans, on ignore ses écrits : le déchirant Testament d’Heiligenstadt, alors qu’il envisageait de mettre fin à ses jours ; ou encore ses sublimes Lettres à l’immortelle bien- aimée. Deux textes qui incarnent la résilience déployée par l’homme pour surmonter les épreuves de la vie. Deux puissants témoignages narrés par une voix qui ne l’est pas moins : celle du talentueux comédien Lambert Wilson. Telles des respirations, ces lectures répondent sobrement aux interprétations musicales de l’Essentia Orchestra, ensemble de jeunes musiciens professionnels sous la direction de Laurent Gignoux.

Un mariage heureux pour une œuvre immortelle !

Le Pin Galant 34 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 33700 Mérignac Mérignac 33700 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 97 82 82 https://www.lepingalant.com Afin de vous garantir un placement adapté, les spectateurs à mobilité réduite sont invités à signaler leur handicap et à réserver leurs places directement auprès du service billetterie.

