Essenti’ailes Journée sur la thématique de l’art et de la nature Champ Gombert, près de la poste Saint-Savinien dimanche 26 avril 2026.
Champ Gombert, près de la poste Avenue de la gare Saint-Savinien Charente-Maritime
Début : 2026-04-26 09:30:00
fin : 2026-04-26 18:00:00
2026-04-26
Animations autour de la biodiversité, produits et artistes locaux
Champ Gombert, près de la poste Avenue de la gare Saint-Savinien 17350 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine
English :
Animations around biodiversity, local products and artists
